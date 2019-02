As cidades do Brasil onde as pessoas têm maior renda

1/96 (USP Imagens)

São Paulo – Em São Caetano do Sul (SP) e Niterói (RJ), aé 2,5 vezes maior que a média do país. Enquanto no Brasil fala-se em R$ 793 por pessoa no fim do mês, em média, nestas duasestes valores são superiores a R$ 2 mil. Não à toa, as duas estão entre os 10 municípios mais desenvolvidos do Brasil . É que para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), aleva a renda em conta, além do nível de educação e a expectativa de vida ( veja as cidades onde se vive mais ). Nos casos a seguir, renda per capita é a soma de todos osganhos pelos habitantes de cada município dividido pelo número total de pessoas que moram nele. Ou seja, o resultado considera não apenas quem tem qualquer tipo de, mas inclui na divisão desempregados, estudantes, etc. A renda per capita serve como indicador de, mas nada diz sobre a distribuição dela. Mesmo assim, o seu crescimento – processo que vem ocorrendo de forma contínua no Brasil - é sempre visto como uma belíssima notícia: significa maior poder de compra e acesso a bens e serviços por parte da. Os dados foram retirados do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013 , da ONU, e comparados com a edição de 2003. Os números, no entanto, são originalmente do IBGE, dos censos de 2010 e 2000.