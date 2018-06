As cidades grandes e médias menos violentas do Brasil

São Paulo – Oito das dez cidades menos violentas do Brasil estão localizadas na região Sudeste do país, segundo ranking formulado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com dados de 2016

De acordo com a sondagem, que considerou os municípios com mais de 100 mil habitantes, a exceção é Brusque, em Santa Catarina, que registrou taxa de homicídio de 4,8 mortes para cada grupo de cem mil habitantes, e Jaraguá do Sul, também em SC, que ficou em terceiro, com taxa de 5,4.

Dividindo o topo do ranking das cidades mais pacíficas está Atibaia (SP), que segue em segundo lugar com uma taxa de 5,4 mortes a cada cem mil pessoas. Das dez primeiras, seis estão no estado de São Paulo e duas em Minas gerais.

“Fica claro que com planejamento e políticas focalizadas territorialmente é possível mudar a realidade das comunidades e bairros, com grande impacto nas condições de segurança pública das cidades”, diz o relatório do Ipea.

Por outro lado, as maiores taxas de violência ficaram com Queimados (RJ), com cerca de 135 mortes para cada grupo de 100 mil moradores, Eunápolis (124,3) e Simões Filho (107,7), ambas na Bahia. O índice desses municípios chega a ultrapassar a média nacional de países como Venezuela e Colômbia, que têm taxas de 39,7 e 34,4 homicídios para cada 100 mil pessoas, segundo dados do OurWorldInData.

Veja o ranking das cidades menos violentas do país: