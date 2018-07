As cidades com a saúde mais desenvolvida do Brasil — RS e PR lideram

São Paulo – Quase metade dos 5.565 municípios brasileiros registrou um nível alto de desenvolvimento em saúde em 2016, segundo o IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

Mesmo entre esses bons índices, dois estados se destacam: os 17 primeiros lugares da lista são todos de cidades no interior do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Indo mais longe, dos 50 municípios com melhor índice de saúde, 39 estão na região Sul – e 30 deles só no Rio Grande do Sul [veja a tabela no final do texto].

Mas o que estas cidades fizeram para receber uma pontuação tão alta? A Firjan analisou quatro critérios: proporção de atendimento adequado de pré-natal; óbitos por causas mal definidas (quanto menor a proporção, melhor); óbitos infantis por causas inevitáveis; e internações sensíveis à atenção básica.

A leitura dos resultados é feita considerando-se 0 a menor pontuação possível, e 1 a maior. Quanto mais próximo de 1 o índice, portanto, maior o desenvolvimento da cidade naquele quesito.

Pontuações acima de 0,8 levam a um índice considerado alto; entre 0,6 e 0,8, o desenvolvimento é considerado moderado; de 0,4 a 0,6, a avaliação é regular; e abaixo de 0,4 o estágio de desenvolvimento é baixo.

Situação nacional

A variável de saúde do ranking foi a que mais apresentou cidades com alto desenvolvimento: 2.698 (entre 5.565). Além disso, foi a que teve menor volume de cidades com desenvolvimento regular (612) ou baixo (89).

Como os demais índices que compõem o ranking da Firjan, o indicador de saúde melhorou em relação ao ano anterior: de uma média de 0,7534 em 2015 para 0,7655 em 2016. Essa alta, no entanto, foi a menos significativa de toda a década.

Entre todos os critérios que compõem a avaliação, a Firjan destaca que o atendimento pré-natal é o que mais precisa avançar. Em 2016, um terço das gestantes brasileiras não tiveram acesso ao número adequado de consultas recomendadas pelo Ministério da Saúde (pelo menos sete).

O volume de mortes infantis por causas evitáveis melhorou, mas também está longe do satisfatório. Naquele ano, foram mais de 27 mil crianças mortas por causas que poderiam ser evitadas com ações mais efetivas dos serviços de saúde.

A desigualdade entre as regiões também continua preocupante: na região Norte, 32,3% das cidades ficaram com avaliação regular ou baixa (muito acima da média nacional, que é de 12,6%). No Pará, esse percentual ficou em 53,8% (ou seja, 77 dos 143 municípios foram avaliados com desenvolvimento regular ou baixo).

No Nordeste estão os dois estados nos quais a maioria dos municípios recebeu avaliação regular ou baixa: Maranhão (com 54,8% de “reprovados”) e Bahia (51,8%).