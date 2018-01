As 100 cidades que mais criaram empregos em 2017

São Paulo – Apesar dos primeiros sinais da recuperação econômica, em 2017, o emprego formal encolheu no Brasil pelo terceiro ano seguido. Segundo dados do Ministério do Trabalho, que tem como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o país fechou 20.832 postos de trabalho no ano passado.

Mesmo com a retração, o resultado de 2017 foi melhor do que o registrado em 2016, quando o saldo ficou no vermelho em 1,3 milhão de vagas, e em 2015, quando 1,5 milhão de brasileiros perderam seus empregos.

“Para os padrões do Caged, esta redução em 2017 é equivalente à estabilidade do nível de emprego, confirmando os bons números do mercado na maioria dos meses do ano passado e apontando para um cenário otimista neste ano que está começando”, afirmou em nota o ministro do Trabalho substituto, Helton Yomura.

Nessa toada, algumas cidades aceleraram as contratações. É o caso de Joinville, no Norte de Santa Catarina, que criou 5.588 vagas no acumulado do ano passado, abertas principalmente pelo setor de serviços, e ficou na liderança nacional de geração de empregos em 2017.

A tendência positiva foi acompanhada em Aparecida de Goiânia (GO), que fechou o ano com saldo positivo de 4.342 postos de trabalho com carteira assinada pelo bom desempenho no setor agropecuário.

Já em Bebedouro (SP), que aparece em terceiro lugar no ranking, foram criadas 4.203 vagas, sendo a maioria também abertas pelo setor agropecuário.

Os números do Ministério do Trabalho mostram também que, pelo segundo ano consecutivo, o Rio de Janeiro (RJ) teve o pior desempenho entre as cidades brasileiras. Em 2017, o município perdeu 55.527 empregos.

Considerando os 5.660 municípios do Brasil, veja as 100 cidades que mais criaram vagas no último ano: