As 100 cidades mais desenvolvidas do Brasil, segundo a FIRJAN

São Paulo – Das cem cidades mais desenvolvidas do Brasil, 58 estão em São Paulo. É o que revela o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) divulgado no final da tarde desta quinta-feira (28) com dados de 2016 de Emprego e Renda, Saúde e Educação de 5.471 municípios brasileiros (veja a metodologia abaixo). No pódio, só há municípios paulistas. (Leia: Crise pode causar década perdida no mercado de trabalho das cidades)

Louveira, a 70 quilômetros da capital, ocupa a primeira posição do ranking pela segunda vez consecutiva. A cidade que tem pouco mais de 40 mil habitantes conseguiu a nota máxima no IFDM 2016 e é a única no país a registrar um índice acima de 0,9.

Apesar do bom desempenho, a cidade registrou um saldo negativo de 953 vagas de emprego fechadas em 2016 um número sutilmente melhor do que o registrado em 2015, quando houve uma retração de 1.023 postos de trabalho localmente. Mas isso não foi suficiente para melhorar o IFDM Emprego e Renda da cidade, a exemplo do que aconteceu em outros municípios do país.

Por outro lado, 98% dos professores que atuam no ensino básico de Louveira têm ensino superior e apenas 6,9% dos alunos não estão na série adequada para suas idades. 86% das gestantes da cidade têm ao menos 7 consultas pré-natais durante a gestação (a média brasileira é de 69%) e apenas 0,7% das mortes no município são por causas mal-definidas.

Mas as surpresas do topo do ranking são as três cidades seguintes que deram saltos de desenvolvimento no último ano. Olímpia (SP), um importante polo turístico do estado, saiu da posição 83 para a segunda posição (Leia: Este é o plano de Olímpia para virar a “Orlando brasileira”).

Impulsionada pela geração de empregos na construção civil, a pequena Estrela do Norte (SP) saltou de 526 para o terceiro lugar. Já Vale Real (RS), de 276 para o quarto lugar, graças à geração de empregos na construção civil e no setor de produtos de metal, de acordo com o relatório.

Entre as capitais, Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) são as únicas a figurar entre as cem mais desenvolvidas do país. O Rio de Janeiro, por outro lado, não ficou nem entre as 500 cidades com as melhores notas. O baixo desempenho da capital fluminense foi puxado essencialmente pela retração no IFDM Emprego e Renda.

“O principal fator foi a construção civil. Teve muita obra de infraestrutura para Copa e Olimpíadas e quando isso acabou os empregos não permaneceram”, afirma Jonathas Goulart Costa, coordenador de estudos econômicos da FIRJAN.

Terra de contrastes

Historicamente, as regiões norte e nordeste concentram os piores indicadores socioeconômicos do país. Mas é nas realidades locais que as disparidades com o restante do país (principalmente com o Sul e Sudeste) ficam mais evidentes.

Prova disso é a parca presença de municípios dessas regiões entre os 500 mais desenvolvidos do país, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), lançado no final da tarde de ontem, com dados de 2016.

Segundo o estudo, apenas 8 dessas cidades são nordestinas e só uma está no Norte do país. No ranking das 100 mais desenvolvidas, listado abaixo, há apenas uma representante das duas regiões: a cidade de Eusébio (CE), da região metropolitana de Fortaleza, está em 94.

Por outro lado, as duas regiões concentram 96% das 500 cidades com os piores indicadores de desenvolvimento socioeconômico do país. Quando se considera todo o conjunto de municípios de cada região, mais da metade do Norte (60%) e do Nordeste (50,1%) foi classificada com desenvolvimento regular ou baixo.

No extremo oposto, está a região Sul do país, a mais desenvolvida de acordo com os cálculos da Firjan: quase todos dos municípios do Sul (mais precisamente 98,8%) foram avaliados com desenvolvimento moderado ou alto – nenhum foi classificado em baixo desenvolvimento.

Na região Sudeste, 92,9% das cidades tiveram classificação semelhante – a exceção fica por conta do norte de Minas Gerais, que concentra o maior número de cidades com desenvolvimento regular da região. Em 2016, o Centro-Oeste, por sua vez, teve 92,4% das cidades com desenvolvimento alto ou moderado.

VEJA AS 100 CIDADES MAIS DESENVOLVIDAS DO PAÍS

Posição no ranking Estado Cidade IFDM Emprego e Renda Educação Saúde 1º SP Louveira 0.9006 0.7539 0.9906 0.9574 2º SP Olímpia 0.8820 0.7639 0.9749 0.9070 3º SP Estrela do Norte 0.8810 0.7365 0.9978 0.9087 4º RS Vale Real 0.8807 0.7952 0.8819 0.9651 5º PR Apucarana 0.8806 0.7496 0.9395 0.9526 6º RS Lajeado 0.8789 0.7674 0.9190 0.9502 7º PR Toledo 0.8786 0.7731 0.9061 0.9566 8º SC Concórdia 0.8781 0.7544 0.9239 0.9560 9º SP Itatiba 0.8779 0.7175 0.9850 0.9312 10º SP Itupeva 0.8779 0.7556 0.9375 0.9405 11º SP São Caetano do Sul 0.8773 0.6844 0.9920 0.9555 12º SP Jundiaí 0.8771 0.6815 0.9880 0.9618 13º SP Jaguariúna 0.8765 0.7375 0.9696 0.9225 14º SP São José do Rio Preto 0.8753 0.6808 0.9927 0.9526 15º SP Paraguaçu Paulista 0.8746 0.7395 0.9773 0.9071 16º SP Mendonça 0.8741 0.6602 0.9955 0.9665 17º SP Paulínia 0.8741 0.7557 0.9757 0.8908 18º PR Paranavaí 0.8739 0.7309 0.9428 0.9479 19º PR Pato Branco 0.8737 0.7656 0.9183 0.9370 20º SP Vinhedo 0.8728 0.6941 0.9843 0.9401 21º SP Clementina 0.8720 0.7870 0.9337 0.8955 22º SP Santos 0.8702 0.7151 0.9627 0.9329 23º SP Mococa 0.8691 0.6990 0.9634 0.9448 24º SP Amparo 0.8687 0.7199 0.9720 0.9141 25º SC Chapecó 0.8684 0.7667 0.9078 0.9309 26º SP Barretos 0.8676 0.7332 0.9579 0.9116 27º SP São Carlos 0.8651 0.6777 0.9862 0.9313 28º SP Planalto 0.8650 0.7660 0.8817 0.9473 29º PR Maringá 0.8646 0.7493 0.8998 0.9446 30º SC Rio do Sul 0.8636 0.7413 0.9090 0.9404 31º SP Ilhabela 0.8634 0.7333 0.9573 0.8995 32º SP Andradina 0.8634 0.7059 0.9652 0.9190 34º SP Porto Feliz 0.8632 0.7548 0.9347 0.9000 33º SP Indaiatuba 0.8632 0.6618 0.9958 0.9318 35º SP Nova Odessa 0.8628 0.7667 0.9749 0.8469 36º RS Campo Bom 0.8622 0.7104 0.9350 0.9412 37º SP Marília 0.8615 0.6679 1.0000 0.9166 38º SP Matão 0.8615 0.7155 0.9766 0.8925 39º SP Cajamar 0.8610 0.7649 0.9023 0.9158 40º SC Joaçaba 0.8608 0.7723 0.9143 0.8956 41º SP Franca 0.8607 0.7053 0.9638 0.9131 42º SP Borá 0.8602 0.6479 0.9674 0.9653 43º SP Holambra 0.8597 0.6600 0.9972 0.9220 44º SP Fernandópolis 0.8596 0.6811 0.9917 0.9061 45º RS Mato Leitão 0.8587 0.6624 0.9723 0.9414 46º MG Patos de Minas 0.8586 0.7813 0.8842 0.9104 47º SC Florianópolis 0.8584 0.7680 0.8839 0.9233 48º SP Iracemápolis 0.8584 0.6918 0.9702 0.9131 49º SC Balneário Camboriú 0.8575 0.7703 0.8715 0.9308 50º SP Mirassol 0.8568 0.6804 0.9696 0.9205 51º PR Jandaia do Sul 0.8568 0.6817 0.9459 0.9429 52º SP Itapira 0.8562 0.7361 0.9368 0.8958 53º SP Meridiano 0.8562 0.6056 0.9983 0.9647 54º RS Muçum 0.8559 0.6853 0.9502 0.9321 55º PR Campo Mourão 0.8555 0.7391 0.8695 0.9580 56º SP Atibaia 0.8554 0.6678 0.9913 0.9070 57º RS Serafina Corrêa 0.8551 0.6718 0.9379 0.9558 58º RS Bento Gonçalves 0.8548 0.7202 0.8791 0.9649 59º RS Carlos Barbosa 0.8544 0.7261 0.9060 0.9312 60º RS Gramado 0.8542 0.7673 0.8684 0.9268 61º PR Medianeira 0.8541 0.7819 0.8926 0.8876 62º SP Potirendaba 0.8537 0.6585 0.9532 0.9495 63º SP Paraíso 0.8537 0.7480 0.9466 0.8664 64º SP Presidente Prudente 0.8535 0.7201 0.9563 0.8840 65º RS Picada Café 0.8533 0.5948 0.9928 0.9723 66º SP Santo André 0.8532 0.6845 0.9467 0.9285 67º SP Barueri 0.8529 0.6560 0.9762 0.9265 68º RS Guaporé 0.8527 0.6613 0.9339 0.9629 69º RS Santa Rosa 0.8520 0.7472 0.9030 0.9058 70º SP Pratânia 0.8520 0.6603 0.9630 0.9326 71º SP Bebedouro 0.8516 0.7917 0.9500 0.8132 72º GO Chapadão do Céu 0.8516 0.7174 0.9864 0.8510 73º GO Itumbiara 0.8514 0.7198 0.9616 0.8727 74º PR Curitiba 0.8514 0.7115 0.8741 0.9685 75º SP Jarinu 0.8512 0.7172 0.9742 0.8622 76º SP Araraquara 0.8510 0.6465 0.9812 0.9253 77º SP Pedreira 0.8503 0.6541 0.9675 0.9292 78º RS Santa Cruz do Sul 0.8502 0.7356 0.8659 0.9491 79º SP Catanduva 0.8501 0.7098 0.9791 0.8615 80º SP Campinas 0.8501 0.6635 0.9483 0.9383 81º SP Bragança Paulista 0.8500 0.6822 0.9364 0.9315 82º SP Penápolis 0.8497 0.6735 0.9752 0.9005 83º SP Taguaí 0.8486 0.6882 1.0000 0.8578 84º PR Francisco Beltrão 0.8486 0.7951 0.8503 0.9004 85º PR Londrina 0.8483 0.7563 0.8422 0.9464 86º SC São Lourenço do Oeste 0.8482 0.7286 0.8772 0.9389 87º RS Veranópolis 0.8481 0.6779 0.9079 0.9585 88º PR Marechal Cândido Rondon 0.8480 0.7545 0.8769 0.9126 89º GO Ceres 0.8478 0.6255 0.9900 0.9280 90º SP Votuporanga 0.8478 0.6504 0.9950 0.8981 91º SP Lençóis Paulista 0.8476 0.7008 0.9680 0.8742 92º SP Valinhos 0.8474 0.6571 0.9375 0.9475 93º SP Gabriel Monteiro 0.8468 0.6204 1.0000 0.9201 94º CE Eusébio 0.8467 0.6629 0.9549 0.9222 95º RS Ijuí 0.8466 0.7325 0.9079 0.8995 96º SP Jaci 0.8465 0.6523 0.9258 0.9615 97º RS Farroupilha 0.8465 0.7168 0.8812 0.9415 98º RS Frederico Westphalen 0.8463 0.7114 0.9314 0.8960 99º SP São João da Boa Vista 0.8461 0.6853 0.9881 0.8647 100º RS Ivoti 0.8459 0.6920 0.9098 0.9359

Metodologia

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal varia de 0 a 1: quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento da cidade. A nota é calculada segundo a análise de três conjuntos de indicadores e tem por base indicadores oficiais do governo federal.

Em Emprego e Renda, o índice leva em conta o quanto a cidade gera de empregos formais, sua capacidade de absorver a mão de obra local, quanto de renda formal é gerada, os salários médios e a desigualdade social.

Já em Educação, a Firjan analisa o número de matrículas na educação infantil, a proporção de estudantes que abandonam o ensino fundamental, além da distorção idade-série, o número de professores com ensino superior, a média de aulas diárias e o resultado do Ideb no ensino fundamental.

O índice Saúde é calculado, por sua vez, com base no número de consultas pré-natal, óbitos por causas mal definidas, óbitos infantis por causas evitáveis e número de internações sensíveis à atenção básica (ISAB).