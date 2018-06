As 100 cidades grandes e médias mais violentas do Brasil, segundo o Ipea

São Paulo – Com taxa de 134,9 homicídios para cada 100 mil habitantes, a cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, é a mais violenta do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, segundo ranking formulado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com dados de 2016.

Considerando essas cidades que têm mais de 100 mil moradores, a taxa nacional de mortes violentas chegou a 38,6 a cada grupo de cem mil em 2016 — o equivalente a 375,8 mil assassinatos. O conceito de mortes violentas envolve a soma de agressões, intervenções legais e homicídios violentos com causa indeterminada, tomando como referência a cidade de residência da vítima.

Em segundo lugar no ranking aparece Eunápolis, onde a taxa ficou em 124,3 homicídios, seguida por Simões Filho (107,7) e Porto Seguro (101,7), todas na Bahia.

O levantamento do Ipea revela também que 123 municípios brasileiros – equivalente a 2,2% do total – respondem por metade de todas as mortes no país. “Diante desse fato, fica evidente que com planejamento e políticas focalizadas territorialmente é possível mudar a realidade dessas comunidades e bairros, com grande impacto nas condições de segurança pública das cidades”, diz o relatório do estudo.

Para melhorar a situação, o Ipea sugere que as esferas de governo promovam ações voltadas para a prevenção social e para o desenvolvimento infantojuvenil em famílias em situação de vulnerabilidade.

O pior resultado da década

No início do mês, o Instituto revelou que pela primeira vez na história do país, a taxa de homicídio ultrapassou o patamar de trinta mortes por 100 mil habitantes. Entre 2006 e 2016, mais de 553 mil pessoas perderam suas vidas devido à violência intencional.

Considerando todos os estados brasileiros, quem apresentou o pior resultado no período foi Rio Grande do Norte, que saltou de uma taxa de 14,9 mortes para cada 100 mil habitantes em 2006, para 53,4 em 2016 – crescimento de 257% em dez anos. Também houve aumento expressivo nos estados de Sergipe (121,1%), Maranhão (121%) e Tocantins (119%).

Veja o ranking completo das 100 cidades mais violentas do país: