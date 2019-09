Artistas lamentam morte de Ágatha Félix, menina de 8 anos baleada no Rio

View this post on Instagram

A linda Agatha tinha a idade de minha filha. Que dor. Q tristeza. Qtas crianças feridas e MORTAS somente em 2019 aqui no RJ!! Hoje tbm morreu um outro policial. É assim! Sempre foi assim! Mas até quando será? Pergunta recorrente né? Letárgicos, entristecidos, sem esperança. Por um outro lado, vejo os vermes do congresso e senado, aprovando um FUNDÃO IMORAL de BILHÕES (que poderiam estar sendo usados para nossa gente e para tanta coisa!), para facilitar seus esquemas, CAMPANHAS ELEITORAIS dos seus pares vagabundos e seus partidos miseráveis! Além, lógico, todo NOSSO DINHEIRO usado para bancar seus gabinetes e REGALIAS PARLAMENTARES! NOJO de todos eles! @rodrigomaiarj e @davialcolumbre vcs q se põe como paladinos, bastiões do país, são apenas o retrato do PIOR. Absoluto PIOR, que mata pessoas e famīlias, todo santo dia, por todo nosso Brasil. Pobre era a AGATHA. Mas mais pobres estamos nós como sociedade. TODO MEU AMOR A FAMÍLIA DA AGATHA E DAS TANTAS OUTRAS QUE PERDEM(eram) SEUS ENTES TÃO QUERIDOS, NESTE PAÍS QUE NÃO CUIDA DOS SEUS FILHOS. Que esta linda garotinha descanse no colo do senhor🙏 ❤️ #Repost @vozdascomunidades ・・・ Infelizmente, nossa menina Agatha Félix não resistiu aos ferimentos e morreu… Ela havia sido baleada na noite de ontem, sexta-feira, 21 de setembro de 2019, enquanto estava com a família dentro de uma Kombi, na localidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Ela foi levada para UPA do Alemão, mas foi transferida em seguida para o HGV, na Penha.