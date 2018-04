Argentina e Brasil avaliam cumprimento de plano de cooperação política

O secretário-geral do Ministério de Relações Exteriores, Marcos Galvão, se reuniu nesta terça-feira com o secretário de Relações Exteriores da Argentina, Daniel Raimondi, em Buenos Aires, para avaliar o cumprimento de um plano de ações de coordenação política entre os dois países.

A Chancelaria da Argentina informou que os dois embaixadores analisaram o grau de avanço no cumprimento dos compromissos e acordos que fazem parte do Plano de Ação assinado pelos presidentes Michel Temer e Mauricio Macri em fevereiro de 2017.

O plano contém diferentes ações de coordenação em matéria de facilitação do comércio, regulações, fortalecimento do Mercosul e as negociações externas também do bloco. Há também medidas em matéria de agricultura, transporte aéreo, integração da infraestrutura física, parceria em segurança nas fronteiras e cooperação nuclear, espacial, jurídica, consular e em telecomunicações, entre outras.

Além disso, nesta segunda reunião do Mecanismo de Coordenação Política Argentina-Brasil, os dois embaixadores “trocaram opiniões sobre a situação da região e sobre temas de interesse mútuo no âmbito global”, segundo a Chancelaria argentina.