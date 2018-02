Maia diz que pauta alternativa do governo é “desrespeito”

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou nesta terça-feira de um equívoco e um desrespeito com um outro Poder a apresentação feita na véspera por ministros e líderes parlamentares do governo do presidente Michel Temer de uma pauta legislativa prioritária com 15 itens relacionados à economia.

Maia lembrou que alguns dos itens anunciados pelo governo na noite de segunda já tramitam na Câmara. Disse ainda que essas matérias serão votadas no tempo que os deputados considerarem conveniente e que a pauta da Casa será montada também de acordo com o que os deputados avaliarem como relevante para o país.