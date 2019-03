Após vistoria, bombeiros liberam Sambódromo para desfiles

O Corpo de Bombeiros não vê problemas para a liberação do Sambódromo para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Após vistoria realizada hoje pela manhã (1º), a corporação emitiu nota informando que no laudo técnico que será entregue ainda hoje para a Justiça do Rio não irá se opor à realização dos eventos.

“No entanto, há pendência de documentação por parte do responsável legal da Sapucaí, como Anotações de Responsabilidade Técnica de instalações elétricas e estrutura (que são pareces de Engenharia e Arquitetura), por exemplo”, diz a nota.

A corporação finaliza a nota informando que, em 2018, notificou a Riotur para legalização do espaço no que diz respeito à segurança contra incêndio e pânico.

Para a liberação do Sambódromo pela Justiça do Rio, faltam ainda as assinaturas da Riotur e da Liga Independente das Escola de Samboa (Liesa) do Termo de Responsabilidade.