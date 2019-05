Após visitar Lula, Bresser-Pereira diz que ele está apaixonado

Ex-ministro de Sarney e Fernando Henrique Cardoso, o economista Luis Carlos Bresser Pereira publicou um texto em sua página no Facebook em que afirma que o ex-presidente Lula está apaixonado e que pretende se casar quando sair da prisão. Bresser foi à carceragem da Polícia Federal onde Lula está na preso na última quinta-feira (16).

Bresser disse que foi uma honra ter sido convidado para a conversa com Lula, mas não contou mais detalhes sobre o possível novo relacionamento amoroso do ex-presidente. De acordo com o economista, Lula está com boa saúde mental e física.

De acordo com ele, Lula tem a preocupação de lutar pela “defesa da soberania” do Brasil. O ex-presidente também teria criticado Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e dito a Bresser que pretende comandar um “grande acordo nacional” em defesa de trabalhadores e das empresas.