Após tragédia, jogadores do Flamengo se apresentam em silêncio para treino

Rio de Janeiro – Um dia depois da tragédia no Ninho do Urubu, o clima de luto ainda é visível no Flamengo. Os jogadores do elenco profissional se reapresentaram neste sábado pela manhã no CT do clube, onde treinarão pela manhã.

Até por recomendação da diretoria, eles chegaram em silêncio.

Um a um, os atletas foram adentrando o CT em seus carros. Alguns até abaixaram as janelas para cumprimentar os jornalistas, mas ninguém aceitou conceder entrevista. “Não pode falar, certo? Não pode falar. Desculpa”, se explicou o atacante Gabriel em rápido contato com os repórteres.

Nas primeiras horas da última sexta-feira, um incêndio tomou conta do alojamento das categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu. Dez jogadores entre 14 e 17 anos morreram e outras três pessoas ficaram feridas. Diante desta tragédia, as atividades do clube foram canceladas.

A reapresentação, então, aconteceu somente neste sábado. Ainda de luto, o Flamengo vai seguir a preparação para o clássico diante do Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara. Por causa da tragédia, o confronto que estava marcado para este sábado foi adiado para quinta-feira, às 20h30, no Maracanã.