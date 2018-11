Após ser cotada para assumir Educação, Viviane Senna orienta Bolsonaro

Camila Turtelli, Luciana Dyniewicz e Breno Pries, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou que tem conversado com a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, sobre propostas na área de educação. “Estamos atrás de um ministro da Educação, não quer dizer que vai sair de uma orientação dela. Nada está garantido no tocante a isso”, afirmou.

Viviane vinha sendo cotada para assumir a pasta, mas as conversas não avançaram na direção em que a equipe de transição pretendia, segundo apurou a reportagem.

Bolsonaro disse que procura um ministro de Educação que seja “bastante ativo”, porque há um “aparelhamento enorme” na área. “A prova disso é que, na prova do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), estamos nos últimos lugares. Não queremos formar militantes. Algumas universidades formam bons profissionais, mas essa não está sendo a regra geral.”