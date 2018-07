Após ser afastado, Yomura pede demissão do cargo de ministro do Trabalho

Brasília – Helton Yomura pediu demissão do cargo de ministro do Trabalho nesta quinta-feira, informou o Palácio do Planalto, depois de ter sido afastado da função pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de envolvimento em um esquema de concessões irregulares de registros sindicais pelo ministério.

Em nota, o Planalto disse que o presidente Michel Temer aceitou o pedido de demissão e “agradeceu sua dedicação à frente da pasta”.

Yomura nega, segundo seus advogados, qualquer imputação de crime ou irregularidade, “mesmo não sabendo de que atos está sendo acusado”.

De acordo com as investigações, uma organização composta por políticos, partidos, centrais sindicais e servidores é suspeita de atuar na concessão irregular de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho por meio do pagamento de propina.