Após senadores, 10 deputados querem fiscalizar cela de Lula

Depois de onze senadores visitarem Lula na cadeia da Lava Jato na terça-feira, 17, agora são dez deputados que querem ir ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pretexto dos parlamentares é “verificar in loco as condições em que se encontra o ex-presidente da República na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba“.

Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá (SP).

Em ofício à Justiça Federal no Paraná, o deputado Paulo Pimenta (PT/RS) comunicou que “referida diligência” será realizada nesta quinta-feira, 19. Ele pede “a devida ciência aos responsáveis pelo acompanhamento da visita dos parlamentares”.

O petista anexou ao ofício endereçado à Justiça ato do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM/RJ), que informa sobre a criação de Comissão Externa, “sem ônus para a Câmara”.

Maia elencou os nomes dos dez deputados – Paulo Pimenta (PT/RS), André Figueiredo (PDT/CE), Bebeto (PSB/BA), Jandira Feghali (PCdoB/RJ), José Guimarães (PT/CE), Ivan Valente (PSOL/SP), Orlando Silva (PCdoB/SP), Paulo Teixeira (PT/SP), Wadih Damous (PT/RJ) e Weverton Rocha (PDT/MA).

Na terça-feira, um grupo de onze senadores foi a Curitiba. Eles permaneceram durante cerca de duas horas com Lula. À saída, eles disseram que o ex-presidente está “tranquilo, mas indignado com sua situação e com distorções que têm sido publicadas sobre ele”.

A visita dos senadores durou cerca de duas horas. Eles chegaram à PF por volta de 14h10. Deixaram o local às 16h.