Após reunião, prefeito de Miami se diz impressionado com Eduardo Bolsonaro

Brasília — O prefeito de Miami, Francis Suarez, disse que apoia a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Ele contou que discutiu brevemente o assunto durante reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, 15. Eduardo também acompanhou o encontro ao lado do chanceler Ernesto Araújo.

“O filho do presidente, Eduardo, estava presente na audiência e tratamos de questões em três línguas, português, espanhol e inglês. Foi uma conexão imediata com Eduardo, porque temos praticamente a mesma idade”, disse Suarez em coletiva de imprensa. “Fiquei muito bem impressionado com a postura dele Eduardo e sua capacidade de tratar de questões em várias línguas”, elogiou.

Questionado se considera uma boa ideia ter o filho do presidente como embaixador em outro país, o prefeito de Miami respondeu que “cabe ao governo brasileiro decidir”. “Respeitaremos e acolheremos quem quer que ele escolha de braços abertos, sobretudo sendo o filho do presidente.”

Suarez convidou o presidente Jair Bolsonaro para visitar a cidade de Miami em setembro.

Bolsonaro viajará aos Estados Unidos no mesmo período para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorre em Nova York.

“Convidei o presidente a vir em caráter oficial para Miami, a caminho da Assembleia nas Nações Unidas, em setembro próximo. Esperamos que o presidente aceite esse convite”, disse Suarez, após encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto.