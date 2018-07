Após reunião, PRB mantém pré-candidatura de Flávio Rocha ao Planalto

São Paulo – Após reunião da bancada do PRB na Câmara dos Deputados e no Senado com o presidente da legenda, Marcos Pereira, o partido decidiu manter a pré-candidatura do empresário Flávio Rocha, dono da rede de varejo Riachuelo, à Presidência da República na eleição de outubro, informou a liderança da sigla na Câmara.

A decisão mantém o cenário atual, em que Rocha é o pré-candidato do PRB, mas Pereira ainda mantém conversas com outros partidos do chamado centrão.

Após o encontro, Pereira foi à casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também é pré-candidato ao Planalto.

As siglas do centrão têm mantido conversas para discutir a eleição presidencial de outubro e há possibilidade de o grupo, ou de partidos deste grupo, apoiarem outro nome na eleição.

Haveria conversas, por exemplo, do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, com o DEM. O pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, também já fez acenos a partidos deste grupo, defendendo uma união do chamado centro político.

Tanto Rocha quanto Maia têm mostrado dificuldades em ter desempenho expressivo nas pesquisas de intenção de votos sobre a disputa presidencial deste ano.