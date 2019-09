Após reforma, pista principal do Aeroporto Santos Dumont volta a operar

Depois de ficar fechada por quase um mês para reformas, a pista principal do Aeroporto Santos Dumont, que opera voos domésticos no Rio de Janeiro, reabriu às 6h, da manhã deste sábado (21). As obras de reforma da pista começaram no dia 24 de agosto e custaram R$ 9 milhões.

Durante os serviços na pista principal, as companhias aéreas mantiveram suas operações com aeronaves de menor porte na pista auxiliar do aeroporto. Os demais voos, com aeronaves maiores, foram deslocados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte.

Na manhã de hoje, o primeiro voo da Azul para Congonhas, em São Paulo, partiu 6h31. Os voos da Latam também estão saindo normalmente, a partir de hoje, do Santos Dumont. Apenas a Gol manteve os voos deste sábado no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão.

Azul

A companhia aérea Azul informou, em nota, que retomou todas as suas operações no aeroporto do Centro do Rio, a partir de hoje.

Ao todo, a companhia terá 55 voos diários no Santos Dumont para 12 cidades: Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Navegantes, Goiânia, São José dos Campos, Campos dos Goytacazes, Ribeirão Preto, Campinas, Guarulhos, além do mais recente destino, a ponte aérea para Congonhas, em São Paulo.

Durante as obras na pista principal, a Azul foi a única companhia a operar na pista auxiliar no Santos Dumont, em um planejamento conjunto com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Concessões

Em julho, o brigadeiro Hélio Paes de Barros assumiu o comando da Infraero e anunciou que um dos pilares de sua gestão é cumprir o cronograma de concessões estabelecido pelo governo federal. O atual governo pretende conceder ao setor privado toda a rede de aeroportos que ainda está sob a responsabilidade da Infraero, entre eles, o Aeroporto Santos Dumont.

A sexta rodada de concessões de aeroportos está em fase de estruturação. A previsão é que no segundo semestre de 2020 sejam leiloados mais 22 aeroportos, divididos em três blocos regionais.

Já a sétima rodada, prevista para o primeiro trimestre de 2022, deve incluir dois dos terminais mais importantes para a Infraero: os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont.