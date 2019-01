Após recorde do Ibovespa, Bolsonaro diz que governo vai resgatar país

O presidente Jair Bolsonaro utilizou sua conta no Twitter para comemorar o resultado de hoje (14) do Ibovespa, principal indicador das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa. O Ibovespa atingiu 94.474 pontos, em um índice recorde, com uma elevação de 0,87% em relação ao pregão da sexta-feira (11). O presidente disse que seu governo resgatará o Brasil aos olhos do povo brasileiro e do mundo.

“A Bolsa de valores fecha hoje com mais um novo índice positivo histórico! Estamos no décimo quarto dia de governo e ainda temos muito a desfazer e mais ainda a fazer! Vamos juntos resgatar o Brasil aos olhos do brasileiro e do mundo!”, disse o presidente na rede social.

A bolsa de valores fecha hoje com mais um novo índice positivo histórico! Estamos no décimo quarto dia de governo e ainda temos muito a desfazer e mais ainda a fazer! Vamos juntos resgatar o Brasil aos olhos do brasileiro e do mundo! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷👍🏻 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 14, 2019

O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,69, com queda de 0,41%. Já o euro encerrou a segunda-feira a R$ 4,24 para venda, em baixa de 0,15%.