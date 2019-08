Após piada sobre Bolsonaro, imitador de Dilma discute com plateia em show

O comediante Gustavo Mendes, famoso pelas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff, se defendeu nas redes sociais neste sábado após discutir com pessoas que se sentiram incomodadas e deixaram seu show na noite desta sexta-feira (30), em Teófilo Otoni, Minas Gerais, por piadas sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Um vídeo compartilhado no Twitter mostra o público reagindo a falas do humorista sobre o presidente. Mendes rebateu as críticas dizendo aos incomodados que poderiam se retirar do show. “Eu devolvo seu dinheiro”, respondeu. Parte do público deixou a apresentação.

Humorista Gustavo Mendes tentou lacrar em cima do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, varias pessoas se retiram do show exigindo a devolução do dinheiro. Isso aconteceu em Teófilo Otoni-MG.

Quem lacra, não lucra! 👍🏻 pic.twitter.com/KYSDD1tiJj — Jouberth Souza (@jouberth19) 31 de agosto de 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

“Eu fiz uma piada com o Bolsonaro, no meu papel do comediante, e algumas pessoas se revoltaram e tentaram impedir o show. Eu botei eles para correr, botei para fora do show, porque fascista não tem lugar no meu show”, disse Mendes em um vídeo nas redes sociais.

Em seu canal no YouTube, o humorista disse que não ia admitir censura. “Eu não vou aceitar essa tentativa de intimidação, principalmente de pessoas que se articularam para isso”, afirma Mendes. “Onde estavam estas pessoas quando eu debochava da Dilma? Quando eu debochava do Temer?”, acrescentou.