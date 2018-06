Após greve, Ceagesp vai abrir por 24 horas até dia 9

Por causa da greve dos caminhoneiros, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) anunciou que o Entreposto Terminal São Paulo vai ficar aberto por 24 horas, para carga e descarga, até o dia 9 deste mês.

O objetivo da medida é normalizar o abastecimento de produtos no local e permitir que o escoamento das mercadorias ocorra de forma mais ágil.

Segundo comunicado enviado divulgado hoje (1º) pela Ceagesp, as atividades do maior entreposto da América Latina foram restabelecidas ontem, durante o feriado de Corpus Christi. No feriado, o entreposto já funcionou pelo período de 24 horas.

Durante todo o dia, 1.571 caminhões carregados de frutas, verduras, legumes e flores, entre outros, entraram no entreposto.

Nesta sexta-feira, até as 9h, haviam chegado ao local mais 722 caminhões com diversas mercadorias. A companhia estima que, até o fim do dia, o registro de volume ofertado fique acima da média, com entrada acentuada de produtos de outros estados que tiveram forte queda durante a paralisação dos caminhoneiros, tais como abacaxi, mamão, melão, melancia, manga, maçã, batata e cebola.

A Ceagesp espera também que os preços dos produtos, que subiram muito durante a greve dos caminhoneiros, voltem aos patamares habituais.

A companhia informou ainda que a programação do Entreposto Terminal São Paulo vai ocorrer normalmente neste fim de semana.