Após falha técnica, avião tem de retornar a aeroporto de Brasília

São Paulo – Minutos após decolar na noite de domingo, 26, uma aeronave da Avianca que partia de Brasília com destino a Congonhas, em São Paulo, teve de retornar ao Aeroporto Juscelino Kubitschek, na capital federal, por falhas técnicas.

O piloto informou aos passageiros que se tratava de problemas de despressurização na cabine. O incidente ocorreu por volta das 19h e ninguém se feriu.

Segundo a assessoria de imprensa da Avianca, o voo 6065 precisou ser cancelado posteriormente por problemas técnicos. “Os clientes foram reacomodados nos voos seguintes.

A empresa lamenta pelo desconforto, mas ressalta que preza, acima de tudo, pela segurança de seus clientes e colaboradores”, diz a nota.

Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) indicam que a Avianca detém 13% do mercado de aviação nacional, ocupando a quarta colocação.

A Gol lidera com 36,1%, seguida pela Latam, com 32,82%, e pela Azul, com 18,06%. Nos 10 primeiros meses do ano, foram transportados 74,2 milhões de passageiros.

Em outubro, segundo a Abear, a demanda por viagens domésticas subiu pelo oitavo mês consecutivo, com alta de 8% em relação ao mês anterior.