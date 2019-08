Após expulsão do PSL, Alexandre Frota confirma filiação ao PSDB

São Paulo — O deputado federal Alexandre Frota confirmou nesta sexta-feira (16) que se filiou ao PSDB, partido do atual governador de São Paulo, João Doria.

A informação foi confirmada pela equipe de comunicação do parlamentar, que participa agora de uma cerimônia de filiação no Diretório Estadual do PSDB na capital paulista.

Nesta semana, o parlamentar foi expulso do PSL, sigla do atual presidente Jair Bolsonaro, após ter feito uma série de críticas à gestão do governo federal. Ele foi acusado de infidelidade partidária.

Em março de 2018, Frota e Bolsonaro se tornaram aliados políticos, mas desde 2014 já vinham se aproximando. Nas eleições do ano passado, ele concorreu pela primeira vez a um cargo político e obteve 155 mil votos, se colocando como o terceiro deputado mais votado da sigla no estado de São Paulo.

Durante o processo de aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o deputado teve um papel fundamental na articulação. No entanto, Frota vinha se desentendendo com o PSL desde que teve suas indicações para a Ancine negadas pelo partido.

Depois, ele se absteve de votar o segundo turno da reforma da Previdência e classificou a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos EUA como “velha política”. Com as negativas da sua sigla, o parlamentar foi convidado para se filiar em outros partidos e escolheu o PSDB.

Em entrevista para o jornal Folha de S.Paulo, Frota afirmou que Bolsonaro é “um idiota ingrato que nada sabe” e que “aquela cadeira de presidente ficou grande para ele e ele se lambuzou com o mel da Presidência”.

Disse, ainda, que sua expulsão é “um aviso para aqueles que acham que estamos vivendo em uma democracia”. Segundo ele, foi Bolsonaro que determinou sua exclusão do partido.

Frota se tornou famoso como ator de novelas nas décadas de 80 e 90, tendo participado posteriormente também de reality shows e filmes pornográficos.

Sua atuação política se fortaleceu com a presença constante em manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.