Depoimento de Lula em Curitiba sobre sítio termina após quase 3 horas

Por Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo, com agências de notícias

São Paulo – O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no processo relacionado ao sítio de Atibaia já acabou em Curitiba. O procedimento faz parte da ação penal que trata das reformas feitas no Sítio Santa Bárbara, em Atibaia (SP), frequentado por Lula e sua família.

De acordo com a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná, o interrogatório de Lula começou às 15h09 e terminou por volta das 17h50.

O interrogatório foi conduzido pela juíza Gabriela Hardt, que assumiu o comando do processo após o juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para se tornar ministro da Justiça do novo governo.

O sítio foi alvo das investigações da Operação Lava Jato, que apura a suspeita de que as obras de melhorias no local foram pagas por empreiteiras investigadas por corrupção, como a OAS e a Odebrecht.

Além de Lula, mais 12 réus respondem ao processo, entre eles os empresários Marcelo e Emílio Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, e o pecuarista José Carlos Bumlai. O conteúdo dos depoimentos será disponibilizado ainda hoje.