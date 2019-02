Após demissão no comando da EBC, Bolsonaro nomeia Graziani Junior

redação com agências

Brasília – O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou Alexandre Henrique Graziani Junior como diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ficando exonerado do atual cargo de diretor de Operações da empresa.

Graziani assume o comando da EBC no lugar de Luiz Antonio Ferreira, exonerado nesta quarta-feira, 27, da função. As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

A nomeação ocorre depois da controversa demissão de Luiz Antonio Ferreira – que assumiu o cargo na gestão de Michel Temer-, quando ele contrariou orientações do governo e do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Santos Cruz, sobre o processo de reestruturação da estatal de comunicação.