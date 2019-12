Após crítica de Bolsonaro, Greta coloca “pirralha” na bio do Twitter

São Paulo – A ativista sueca Greta Thunberg atualizou a biografia do seu twitter para “Pirralha”, após ter sido criticada pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta terça-feira (10). A ativista aceitou a definição e ironizou a crítica do presidente.

Greta havia se manifestado sobre a morte de dois indígenas guajajaras no sábado, e Bolsonaro foi questionado sobre o assunto nesta manhã na saída do Palácio do Álvorada

“Índio? Qual o nome daquela menina lá? De fora, lá? Greta. A Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Pirralha”, disse o presidente.

Em suas redes sociais, Greta havia escrito que “os povos indígenas estão literalmente sendo assassinados por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal” e que é “vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso”.

É a segunda vez que a ativista é criticada por um chefe de Estado.

Em setembro deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou a atuação da jovem após seu discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. “Ela parece ser uma jovem menina muito feliz, que está a caminho de um futuro maravilhoso e brilhante. Muito bom ver isso!”, disse.

Em resposta, Greta abraçou a definição do presidente americano, e atualizou a biografia do seu twitter com a frase idêntica à falada por Trump.

Cúpula Climática

As críticas da ativista não se restringiram apenas às redes sociais. Na segunda-feira (9), Greta compareceu à cúpula climática da ONU, em Madrid, na Espanha, e afirmou que os direitos indígenas estão sendo violados em todo o mundo, e que eles estão entre os mais atingidos pelas emergências climáticas.

“Os direitos deles estão sendo violados em todo o mundo, e eles também estão entre os mais atingidos, e mais rapidamente, pela emergência climática e ambiental”, disse a respeito das comunidades indígenas.

(Com informações da Agência O Globo e da Reuters)