Após breve fama, trator usado por Cid Gomes volta para obra

Após virar uma espécie de ponto turístico de Sobral, no interior do Ceará, o trator que o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) usou na última quarta-feira para quebrar o portão de um batalhão amotinado da Polícia Militar, voltou ontem para um canteiro de obras da Prefeitura próximo ao aeroporto da cidade.

A máquina passou o dia coberta por lona, já que os serviços de construção de jardins filtrantes, contratados pela administração municipal junto a três empresas, está suspenso durante o carnaval.

Na quarta-feira à tarde, 19, quando Cid chegou ao município, havia duas escavadeiras no local, como pode ser comprovado por vídeos da recepção ao político. Depois de um discurso no aeroporto, o senador montou em uma das máquinas da obra. Os dois tratores seguiram, então, rumo ao batalhão da PM amotinado. Cid foi de carona no veículo, carregando um megafone na mão.

A ideia do grupo era fazer uma carreata pelo centro de Sobral. O batalhão fica no centro da cidade, ao lado do Mercado Municipal, área de comércio popular que havia sido fechada por ordem de homens encapuzados e armados que circulavam em viaturas da PM.

Segundo assessores parlamentares e policiais da cidade, as duas máquinas usadas na carreata são as mesmas que estão, agora, paradas no canteiro de obras. O Estado conversou com o vigia do canteiro. “Não sei te informar não, moço”, disse o vigilante, sobre a máquina guardada sob a lona.

Depois que o senador tentou invadir o quartel e foi atingido por dois tiros de pistola .40, o trator usado por Cid foi largado na porta do batalhão. Durante parte da quinta-feira, a máquina atraiu a atenção da população, que tirava fotos e selfies. Quem passava de carro pela rua do quartel reduzia a velocidade para ver a máquina. À noite, segundo vizinhos, ela foi retirada depois de uma perícia.

A Prefeitura de Sobral, comandada pelo irmão de Cid, Ivo Gomes (PDT), nega que a máquina seja propriedade do município e disse não saber informar quem são os donos do trator. A assessoria de Cid afirmou que não comentaria o caso. Diante de acusações dos PMs de que ele usou patrimônio público, a assessoria enviou uma nota:

“Cid Gomes em nenhum momento usa o veículo para avançar contra quem quer que seja, mas para abrir a passagem, bloqueada de forma ilegal com portão e motos. Isso, após ter tentado desobstruir com diálogo e ter sido agredido com um soco e pedradas pelos bandidos”, diz o texto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.