Após aprovar Previdência em 2° turno, Câmara se debruça sobre destaques

Terminou à 0h38 desta quarta-feira, após cinco horas de debates, a votação do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara, com nova vitória do governo. O texto base da reforma foi aprovado por 370 deputados, menos que os 379 a favor no primeiro turno, mas bem acima dos 308 votos necessários.

Nesta quarta-feira, deputados se debruçam sobre o que realmente importa neste segundo turno da Câmara, antes que o texto vá para votação no Senado: os destaques. Sete trechos ainda precisarão passar por votações específicas, que vão tratar de pontos que podem ser retirados do texto.

Estão no foco dos partidos da oposição a retirada de trechos como as mudanças na pensão para mulheres, nas aposentadorias especiais, na pensão por morte e as regras de transição.

O mais controverso é da pensão por morte. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirma que as pensões por morte, fixadas em 50% do salário médio do falecido, serão, por liminar, sempre superiores a um salário mínimo. “Ficou muito justo e correto”, disse, ao Valor.

No Senado, a tramitação começa com a Comissão de Constituição e Justiça e a votação em dois turnos no Plenário. A posição dos senadores segue como grande ponto de interrogação sobre o projeto.

Um grupo de parlamentares influentes se queixou, no primeiro semestre, de ter atuado apenas como “carimbadores” de projetos da Câmara. E a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos, que precisa ser aprovada pela câmara alta, foi vista por alguns senadores como uma oportunidade de passar um recado ao governo.

Ao longo das últimas semanas, o governo se aproximou do presidente do Senado, o inexperiente Davi Alcolumbre (DEM-AP), para pavimentar tanto a reforma da Previdência quanto a aprovação de Eduardo.

Alcolumbre ganhou o direito de indicar nomes para o Cade, o conselho de defesa econômica que tem mais de 70 processos esperando para serem julgados. Em troca, prometeu acelerar a tramitação da reforma — fala que em 60 dias o texto será aprovado.

Sem mudanças, o texto garante uma economia de 933,5 bilhões de reais em dez anos, segundo cálculos do Ministério da Economia divulgados em julho. A idade mínima foi fixada em 65 anos para homens e 62 para mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos.

Para além dos detalhes a serem tratados em destaques, a inclusão de estados e municípios e uma reforma para os militares são temas que devem (ou que deveriam) ganhar corpo tanto na Câmara quanto no Senado nas próximas semanas.