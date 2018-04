Após aguardar em vão, militantes encerram ato pró-Lula em Curitiba

Curitiba – Militantes encerraram pouco depois das 20 horas o ato em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no centro de Curitiba. O ato começou às 14h30, quando eles deixaram a sede estadual do PT e seguiram pela Avenida Quinze de Novembro até a Praça Santos Andrade, onde o petista havia encerrado sua caravana pelo Sul do País.

Eles pretendiam marchar rumo à sede da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida. Como o ex-presidente não veio a Curitiba, eles se mantiveram no centro da capital paranaense. Um carro de som reproduziu discursos de militantes petistas em São Bernardo de Campo (SP).

Eles também planejam um ato amanhã de manhã, no Centro Cívico. A direção estima que 1.500 pessoas participaram do ato e agora espera o desenrolar dos acontecimentos em São Bernardo para organizar a agenda para os próximos dias.