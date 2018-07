Apoiadores recebem Bolsonaro com fogos de artifício para entrevista em SP

São Paulo – Cerca de 30 pessoas receberam com festa o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, na entrada da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 30, em São Paulo. O deputado PSL é o convidado desta noite do programa Roda Viva, que vai ao ar às 22h15.

Bolsonaro parou na portaria para receber seus apoiadores e estava acompanhado do presidente nacional do partido, Luciano Bivar, do deputado Major Olimpio, que deve se candidatar ao Senado em São Paulo, e de um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro. O candidato foi recepcionado com fogos de artifício, e correligionários seguravam bandeiras do Brasil.