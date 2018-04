Apoiadores organizam vigília permanente em frente ao prédio de Lula

São Paulo – Em encontro do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva com a cúpula do PT, nesta quinta-feira, 5, o partido decidiu articular com as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo uma vigília permanente em frente ao condomínio onde mora o petista, em São Bernardo do Campo, considerando a possibilidade de ele ser preso a qualquer momento.

A direção do partido se reúne na tarde desta quinta para definir essa e outras estratégias. As lideranças das frentes marcaram uma reunião deliberativa para a sexta-feira.