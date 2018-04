Apoiadores de Lula recebem em silêncio voto de Rosa Weber

São Bernardo do Campo – A festa que os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faziam no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, quando teve início o julgamento do seu pedido de habeas corpus, deu lugar a um desânimo generalizado.

O voto da ministra Rosa Weber foi recebido com silêncio e os simpatizantes do ex-presidente já consideram o julgamento encerrado.

A sede do sindicato tem sido usada como espaço para que os apoiadores do petista acompanhem a votação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos primeiros votos, membros de movimentos sociais gritavam palavras de ordem, tocavam instrumentos de percussão e empunhavam bandeiras. No entanto, depois do voto de Rosa, considerado decisivo para o resultado final, os instrumentos e as bandeiras foram guardados.

Parte dos apoiadores já deixou o local, mas a maioria permanece. Pouco antes do início da leitura do voto de Rosa, o presidente do sindicato, Wagner Santana, pediu a todos que ficassem até o final, para que fosse dada uma orientação de quais serão as próximas ações de apoio ao ex-presidente. Ainda não há uma definição sobre se Lula vai ou não discursar aos presentes.