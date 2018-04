Apoiadores de Lula fecham avenidas no Recife e em Fortaleza, diz CUT

Atos realizados por estudantes e militantes contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), determinada pelo juiz federal Sérgio Moro, bloqueiam avenidas em capitais no Nordeste, segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

No Ceará, a Avenida da Universidade, em frente ao Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), está ocupada por alunos e integrantes de movimentos sociais. Já no Recife, a Avenida Dantas Barreto foi tomada de ponta a ponta, com bloqueio ao trânsito de veículos.