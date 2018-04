Apoiadores de Lula chegam à sede do sindicato dos metalúrgicos do ABC

André Ítalo Rocha, do Estadão Conteúdo

São Bernardo do Campo – Dezenas de pessoas vão chegando aos poucos à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde em instantes ocorrerá ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A entrada ainda não foi liberada e os apoiadores do petista vão se aglomerando ao redor do prédio. A Guarda Civil da cidade bloqueou as ruas que cercam o prédio.

Militantes do MTST da ocupação povo sem medo, de SBC, estão caminhando para o sindicato dos metalúrgicos, segundo o coordenador do movimento, Guilherme Boulos, que está no local.