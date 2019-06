Apoiadores da greve geral passam a dominar disputa e lideram no Twitter

São Paulo – A disputa de narrativas sobre a greve de hoje continua acentuada no Twitter brasileiro. Até o horário das 9 horas (de Brasília), a #Dia14BrasilTrabalha liderava o debate na rede social, mas perdeu espaço para a #GreveGeral, utilizada por apoiadores das paralisações que estão ocorrendo em todas as regiões do País em desagravo à reforma da Previdência e aos contingenciamentos na educação.

Os parlamentares de oposição comemoram o “clima de domingo” nas ruas das principais cidades do país.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) postou uma foto da estação rodoviária de Brasília vazia, o que a psolista classificou como “um recado claro de que os trabalhadores não aceitarão cortes de direitos”. Ônibus não estão circulando no Distrito Federal.

Já os políticos que formam a base do governo mantém o tom elevado contra os manifestantes e grevistas. O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) afirmou que “a maioria dos manifestantes possuem estereótipo de maconheiros, viciados e baderneiros”, além de classificar os grevistas como “ratos”.

O deputado Alceu Moreira (MDB-RS), por sua vez, disse que esta é “uma greve de quem luta contra o Brasil, convocada a partir de mentiras sobre a Reforma da Previdência”.