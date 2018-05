87% dos brasileiros apoiam a greve dos caminhoneiros, diz Datafolha

São Paulo – Apesar dos efeitos da greve dos caminhoneiros, 87% dos brasileiros apoiam o movimento, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (30).

De acordo com o levantamento, que ouviu 1.500 pessoas pelo telefone, apenas 10% são contrários, 2% indiferentes e 1% não souberam opinar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para tentar colocar fim à greve, que completa dez dias nesta quarta, o presidente Michel Temer atendeu aos pedidos da categoria: reduziu o preço do litro do diesel e isentou o pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios.

A sondagem mostra, no entanto, que a maioria (59%) acredita que o pacote de medidas do governo traz mais prejuízos do que benefícios para a população em geral. Ainda assim, 96% afirmam que o emedebista demorou para fazer a negociação.

A pesquisa também apontou que mesmo depois do acordo, 56% acham que a greve deve continuar, contra 42% que são a favor do fim do movimento.

Efeitos

O Instituto Datafolha mapeou as dificuldades encontradas pelos brasileiros nos últimos dias.

Do total, 37% tiveram muita dificuldade para abastecer o automóvel, contra 43% que não tiveram problemas. Outros 15% afirmam que tiveram apenas um pouco de dificuldade.

Já nos mercados, a situação foi melhor: 75% tiveram dificuldades para comprar alimentos, 14% pouca dificuldade e 10% relataram ter tido muita dificuldade.