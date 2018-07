Apesar de Moro, desembargador mantém ordem de liberdade de Lula

São Paulo – O embate jurídico pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua neste domingo, 8 de julho. Depois de despacho de Moro, juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, o desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, manteve o acolhimento do habeas corpus impetrado pela defesa de Lula no último dia 6 de julho e reiterou a decisão de liberdade para o ex-presidente, preso desde o dia 7 de abril.