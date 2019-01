Apenas 5% dos ônibus de Fortaleza circulam neste sábado

A cidade de Fortaleza e região metropolitana operam neste sábado (5) com um total de 108 ônibus de transporte urbano em 77 linhas. O número representa apenas 5% do total de 1.810 veículos urbanos e 350 metropolitanos que circulam em um dia normal, com 209 linhas.

Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). A redução do volume da frota, segundo o Sindiônibus, deve-se à onda de violência no estado que ocorre desde a última quarta-feira (2), com registro de incêndios de veículos, prédios públicos e estabelecimentos comerciais, além de ataques a tiros contra forças policiais e depredação de estruturas públicas.

De acordo com o Sindiônibus, desde o início dos ataques até agora, 22 ônibus da frota local foram incendiados, alguns com perda total. Para garantir a segurança aos usuários de transporte público na Grande Fortaleza, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará montou um esquema com a presença de três policiais militares em cada ônibus em circulação ao longo deste fim de semana.

Ajuda federal

Ainda ontem (4), começaram a chegar à capital do Ceará 300 homens da Força Nacional de Segurança, que embarcaram de Brasília em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). O emprego do efetivo federal foi autorizado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, por um período inicial de 30 dias, após pedido do governador do Ceará, Camilo Santana.

Foram designados agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e homens da Força Nacional e das Forças Armadas. As forças atuarão em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e as polícias locais. Também foram deslocadas 30 viaturas que darão apoio às tropas na segurança pública no estado.

Novos ataques

Mesmo com a chegada da Força Nacional de Segurança, há registros de novos ataques na madrugada deste sábado, segundo a imprensa local, em cidades da região norte do estado, como Sobral e Massapê. Segundo as informações, houve incêndio de prédios públicos e de pelo menos um ônibus. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que divulgará, ainda hoje, um balanço atualizado das últimas ocorrências.