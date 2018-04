Apartamento de Cármen Lúcia é vandalizado em BH

São Paulo – Um grupo de manifestantes petistas desceu de três ônibus e jogou baldes de tinta vermelha nas paredes externas do apartamento da presidente do STF, Cármen Lúcia, em Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira. Segundo reportagem de VEJA, a ação ocorreu por volta das 16h30 e durou cerca de 10 minutos.

A ministra do Supremo votou contra o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A polícia está no local e apura o ocorrido.

O juiz federal Sérgio Moro determinou que Lula se entregasse à Polícia Federal em Curitiba até as 17h desta quinta-feira, mas, até o momento, o ex-presidente permanece no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

