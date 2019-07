Aos 54 anos, morre o jornalista econômico Milton Gamez

São Paulo – Após uma semana de buscas, os bombeiros encontraram o corpo do jornalista Milton Gamez na represa Itupararanga, na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Gamez estava desaparecido desde 15 de julho, quando foi visto pela última vez nadando em um lago da represa, localizado dentro do condomínio onde possuía uma residência. Ele tinha 54 anos.

Especializado na área de economia e negócios, o jornalista passou por alguns dos principais veículos do país, incluindo a EXAME. Trabalhou também nos jornais Gazeta Mercantil, O Globo, Folha de S. Paulo e pela revista IstoÉ.

O jornalista participou da equipe de fundação de duas outras publicações: o jornal Valor Econômico e a revista IstoÉ Dinheiro, veículo que dirigiu por oito anos. Mais recentemente, migrou para a área comunicação corporativa, onde atuou como diretor por cerca de um ano na agência FSB.

Formado em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e com especialização em economia e finanças pela Fundação Instituto de Administração (FIA), Miltinho, como era chamado por colegas de redação, era conhecido pelo estilo calmo e bem-humorado.

Uma de suas principais reportagens foi a primeira entrevista do investidor George Soros a um jornalista brasileiro, realizada em 1997. Gostava de contar que enquanto todos os outros repórteres estavam atrás do então presidente do Banco Central, Gustavo Franco, conseguiu por meio de uma fonte ter acesso ao lançamento de um livro de Soros. Nesse momento, conseguiu conversar com o megainvestidor. Era com esse exemplo que estimulava os repórteres com quem trabalhava a sair do óbvio.

Gamez deixa a mulher, a também jornalista Suzana Barelli, e dois filhos Giovana e Igor. O velório será realizado na quarta-feira (24), das 9h às 17h, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera.