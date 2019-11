AO VIVO: Placar no STF é de 5 a 3 a favor da prisão em 2ª instância

Brasília — O Supremo Tribunal Federal (STF) volta a discutir nesta quinta-feira (07) a proposta de revisão do atual entendimento que permite a execução da pena de prisão para condenados em segunda instância. Esta será a quarta sessão do julgamento, que é considerado um dos mais aguardados do ano.

Até agora, há cinco votos a favor da prisão em segunda instância — Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia — e três contrários — Marco Aurélio de Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Ainda faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e do presidente da Corte, Dias Toffoli.

Assista ao vivo o julgamento no STF:

Primeira a votar nesta quinta-feira (07), Cármen Lúcia foi favorável à prisão em 2ª instância. Para ela, “a norma ‘Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória’ não pode ser equiparada a uma vedação de privação de liberdade antes do julgamento dos recursos extraordinário e especial”.

Uma eventual mudança do posicionamento da corte poderá tirar da prisão potencialmente 4.895 pessoas no país, segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), incluindo conhecidos alvos da operação Lava Jato, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os ministros do STF têm sido alvo de forte pressão diante da possibilidade de soltar Lula, que está preso desde abril do ano passado, com a eventual mudança de posição adotada em 2016. Mas a corte tem buscado não personalizar o julgamento.

“Que fique bem claro que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular”, disse o presidente do STF, Dias Toffoli, logo na abertura da primeira das quatro sessões já realizadas.

A avaliação, interna e fora do STF, é que o humor dentro da corte teria virado em desfavor da Lava Jato — grupo que mais comemorou a adoção da prisão após condenação em segunda instância — após revelações em reportagens desde o início de junho pelo site The Intercept Brasil e parceiros.

As revelações, que foram baseadas em mensagens vazadas entre procuradores do caso e o ex-juiz Sergio Moro, apontam para um conluio para manipular ações da operação. As partes envolvidas negam.

Expectativas

A finalização mais provável do julgamento é que haja sim a mudança do atual entendimento do STF para determinar que a execução da prisão de um condenado possa ocorrer somente após esgotados todos os recursos cabíveis, o chamado trânsito em julgado.

O placar esperado é de 6 votos a 5 em favor da mudança do entendimento, que pode ter se consolidado em razão do voto já dado pela ministra Rosa Weber. Ela vinha votando em julgamentos específicos em favor da execução antecipada da pena, em linha com o entendimento atual da corte.

Mas agora, na análise das três ações que tratam do tema do ponto de vista constitucional, a ministra votou pela prisão apenas ao fim dos recursos. Nesse cenário, Lula poderá ser beneficiado com a soltura, uma vez que foi preso em razão de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ter confirmado a condenação dele no processo do tríplex do Guarujá (SP) pelo então juiz Sergio Moro.

Uma questão a ser discutida é a soltura dos presos beneficiados. O relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello, já defendeu no julgamento que, após uma eventual decisão a favor do trânsito em julgado, sejam expedidos alvarás de solturas de todos os condenados beneficiados.

Contudo, o tribunal deve decidir se uma soltura desses presos é automática ou, por exemplo, precisa ser requerida pela defesa de cada um dos condenados beneficiados pela medida.

Posição intermediária

Outra possibilidade é que prevaleça uma proposta alternativa e intermediária, a de que a execução da prisão ocorra apenas após o caso ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma espécie de terceira instância.

Essa proposta já foi defendida em momento anterior por Toffoli. Ele ainda não votou e não se sabe se apresentará novamente essa linha de votação.

Se apresentar, é possível que o ministro fique isolado — com um único voto por essa tese — ou, numa hipótese mais remota, consiga a adesão de outros ministros para tentar formar uma maioria.

Esse segundo cenário pode ou não beneficiar Lula. Isso porque o ex-presidente já teve um recurso que contesta a condenação julgado pelo STJ.

Nessa hipótese, o petista não seria beneficiado. Agora, se o entendimento dos ministros do Supremo for o de que é preciso esperar a apreciação de todos os recursos cabíveis no STJ — como os embargos de declaração, que contestam pontos supostamente obscuros de uma decisão anterior —, Lula poderia ser beneficiado. O STJ ainda não julgou os embargos de declaração da defesa do petista.

Numa tentativa de amenizar um eventual impacto para a posição intermediária ou o trânsito em julgado, o presidente do STF enviou aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), uma sugestão para alterar a legislação para acabar com a possibilidade de prescrição em caso de recursos a cortes superiores. A prescrição é um determinado prazo a partir do qual as pessoas não podem mais ser punidas por crimes que tenham cometido.

Na prática, a proposta de Toffoli, se for aprovada pelo Congresso, interrompe a contagem do prazo prescricional nos processos que subam para análise das cortes superiores como STJ e STF.