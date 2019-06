STF forma maioria para impedir Bolsonaro de extinguir conselhos

Da redação, com agências

Por Da redação, com agências

Brasília — O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quarta-feira (12) para impedir a extinção de conselhos da administração pública federal criados por lei que foi determinado em decreto assinado em abril pelo presidente Jair Bolsonaro.

Esta foi primeira vez que o plenário do STF se debruçou sobre a validade de uma medida do governo. A ação foi impetrada pelo Partido dos Trabalhadores.

A maioria dos ministros entendeu que o presidente não pode extinguir conselhos que tenham sido criados por lei e, portanto, aprovados no Congresso Nacional, de forma monocrática, ou seja por decreto. Foi liberado, no entanto, que a administração possa excluir conselhos instituídos por decreto ou ato normativo inferior, como portarias e resoluções. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio de Mello, foi o primeiro a se posicionar contra o fechamento de conselhos. “Ante o cenário descrito, a conclusão constitucionalmente mais adequada em sede precária e efêmera consiste em suspender, até o exame definitivo da controvérsia, a extinção por ato unilateral editado pelo chefe do Executivo de órgão colegiado que, contando com acento legal em lei, viabilize a participação popular na condução das políticas públicas mesmo quando ausente, não importa, ausente na lei, expresse indicação de suas competências ou dos membros que o compõem”, disse Marco Aurélio.

Um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado em 2017, aponta que 40% dos colegiados foram criados por lei.

Marco Aurélio decidiu submeter o pedido de medida liminar do PT contra o decreto do governo diretamente ao plenário do Supremo, ao invés de decidir de forma monocrática (individual).

O ministro Edson Fachin votou para impedir a extinção de todos os conselhos. “Não antevejo a extinção de um número inestimável de colegiados, que operam dentro da estrutura governamental e que fomentam a participação social nos assuntos de interesse de toda a população, como medida razoável e democrática, nem mesmo diante do argumento da racionalização das despesas administrativas”, disse. A decisão do STF é provisória e o caso ainda terá que ser debatido novamente pelo plenário para que o mérito da ação seja apreciado. Até lá, Bolsonaro fica proibido de extinguir conselhos da administração que tenham aval do Congresso Nacional.

Fins

O decreto assinado pelo presidente que extingue órgãos colegiados da administração federal pode acabar com até 30 conselhos e comissões de participação e controle social em áreas como erradicação do trabalho escravo e pessoa com deficiência.

“Os fins não justificam os meios. A louvável preocupação com a racionalização da máquina pública e a economia de recursos públicos traduzido na redação do decreto não legitima atropelos, atalhos à margem do figurino legal”, disse Marco Aurélio Mello.