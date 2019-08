Por maioria, STF suspende transferência de Lula para presídio de Tremembé

São Paulo — O Supremo Tribunal Federal (STF) votou, por 10 votos a 1, para suspender a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio de Tremembé, em São Paulo.

O petista ficará preso na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, onde se encontra desde abril do ano passado. A decisão vale até que o tribunal julgue uma ação que questiona a atuação do ex-juiz Sergio Moro no processo que condenou Lula à prisão pelo caso do triplex em Guarujá (SP).

O relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, foi o primeiro a votar a favor da suspensão da decisão da Justiça Federal de Curitiba. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou favorável à transferência do ex-presidente.

Entenda o que aconteceu

Na manhã desta quarta-feira (07), a juíza Carolina Lebbos autorizou, a pedido da Polícia Federal (PF), a transferência do ex-presidente de Curitiba para São Paulo. A magistrada, no entanto, não especificou para qual unidade prisional o petista deveria ser levado.

Horas depois da decisão da Justiça Federal, o corregedor Paulo Eduardo de Almeida Sorci, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que Lula deveria ir para a Penitenciária II de Tremembé “José Augusto César Salgado”, localizada no Vale do Paraíba.

A decisão foi duramente criticada por aliados do ex-presidente, que alegaram “risco de vida” se ele fosse para um presídio comum. Sua defesa, então, recorreu ao STF para barrar a transferência.

