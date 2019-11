AO VIVO: STF decide sobre compartilhamento de dados do Coaf

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na tarde desta quarta-feira (27) o julgamento que decidirá se órgãos de fiscalização financeira como a Unidade de Inteligência Financeira (UIF), o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Receita Federal e o Banco Central, poderão compartilhar dados e informações sigilosas ao Ministério Público sem autorização judicial.

Acompanhe ao vivo:

Foram realizadas três sessões sobre o tema e até agora dois ministros votaram. Alexandre de Moraes foi favor do compartilhamento irrestrito de documentos, enquanto Dias Toffoli, presidente da Corte, se declarou contra, mas com teses restritivas. O próximo a votar é ministro Edson Facchin.

A decisão vai afetar cerca de 900 investigações que foram suspensas em julho deste ano quando Toffoli acatou o pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL). O filho do presidente é investigado por desvio de recursos do seu ex-gabinete de deputado estadual do Rio de Janeiro. Na ocasião a investigação utilizou dados do Coaf sem prévia autorização judicial. A decisão pode influenciar o processo contra ele, que permanece parado.