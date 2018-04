AO VIVO: Prisão de Lula é determinada por Sérgio Moro

São Paulo — Um decreto do juiz Sérgio Moro determinou, nesta tarde, a prisão do ex-presidente Lula, que tem até amanhã, 17h, para se apresentar à Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

O decreto ressalta que a prisão deverá ser feita sem o uso de algemas, e que Lula deverá ficar numa cela especial em função da “dignidade do cargo que ocupou”. Acompanhe as notícias sobre a prisão do ex-presidente a seguir (recarregue a página para ver as atualizações).

19:54 – Lula irá de jato de São Paulo a Curitiba

A Polícia Federal em Brasília já reservou um jato para o deslocamento do ex-presidente entre São Paulo e Curitiba. Lula será encaminhado ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Na capital paranaense, Lula fará exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) ou no próprio aeroporto, ao desembarcar. Confira todos os detalhes da prisão de Lula.

19:41 – Por ser ex-presidente, Lula terá sala reservada na sede da PF em Curitiba

O juiz Sérgio Moro mandou reservar uma sala na sede da PF em Curitiba para Lula. Ele ficará sozinho. “Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-Presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física”, escreveu em seu despacho.

19:34 – Lula preso vai resultar em “barulho na corrida presidencial”, diz diretor da Fitch

O diretor no Brasil da agência de classificação de risco Fitch, Rafael Guedes, acredita que a prisão de Lula vai colocá-lo mais em evidência e que isso terá efeito barulhento na disputa pela Presidência da República.

19:22 – Políticos se manifestam sobre a determinação da prisão de Lula

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) foi um dos políticos que já se manifestaram sobre a determinação da prisão de Lula: “É lamentável ver a decretação da prisão de um ex-presidente, mas tenho a convicção de que isso simboliza uma importante mudança que vem ocorrendo no Brasil: o fim da impunidade. A lei vale para todos”, escreveu em sua conta no Twitter. Confira quem mais se manifestou sobre a ordem de prisão.

19:10 – Prisão de Lula foi definida em cinco horas

Reportagem publicada no site da revista Época indica que o procurador regional da República em Porto Alegre Mauricio Gotardo Gerum pediu ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região a prisão imediata de Lula às 12h17 de hoje. O horário está registrado no sistema que monitora os processos que tramitam na Corte. Eram 17h31 quando o TRF comunicou Moro e a ordem de prisão foi expedida pelo juiz federal às 17h50.

19:00 – Ex-presidente já saiu do Instituto Lula

Ex-presidente deixou o Instituto Lula às 18h30, ao lado do advogado, em seu carro, sem falar com a imprensa.

Lula deixa o Instituto Lula após decreto de prisão em 05/04/2018

18:50 – Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à Presidência, convoca manifestação em São Bernardo do Campo

Todos para São Bernardo do Campo! É neste momento a trincheira de resistência democrática. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 5, 2018

18: 48 PT convoca ato em São Bernardo do Campo em defesa de Lula

O evento será realizado hoje, a partir das 19h, na sede dos Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Mobilização Geral em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos. R. João Basso, 231. pic.twitter.com/78UzOwE0II — PT Brasil (@ptbrasil) April 5, 2018

18:46 — Veja a íntegra do ofício de Moro que determinou prisão de Lula

Um ofício do TRF4, o tribunal de Porto Alegre que confirmou a condenação de Lula em segunda instância, autorizou a prisão do ex-presidente. Em seguida, um despacho de Sérgio Moro determinou a prisão.

Confira o conteúdo completo desses dois documentos