AO VIVO: O 2º dia de expectativa pela prisão de Lula

São Paulo e São Bernardo do Campo – Condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é, desde a última quinta-feira (5), alvo de uma ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro, responsável por parte da Operação Lava Jato na primeira instância.

O petista tinha até as 17h desta sexta-feira (6) para se apresentar para a Polícia Federal. O prazo, no entanto, foi ignorado por ele, que está desde a noite de quinta-feira na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo — o reduto político que o viu ascender de líder sindical a presidente da República.

A expectativa é de que o ex-presidente se entregue neste sábado após uma missa em homenagem a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta no ano passado, que faria 68 anos neste sábado.

ACOMPANHE A MOVIMENTAÇÃO PARA A PRISÃO DE LULA

8:50 – O que estava em jogo para Lula na negociação com a PF

Lula não queria passar a impressão de ter se “curvado” ao juiz Moro e à força tarefa da Lava Jato. Além disso, movimentos sociais que participaram das mobilizações em defesa de Lula fizeram chegar ao ex-presidente posicionamento contrário à rendição do petista. Alguns deles disseram que estariam dispostos a resistir fisicamente ao cumprimento do mandado de prisão. Entenda.

8:04 – Para TV chinesa, Moro diz que não havia razões para adiar ordem de prisão

Em entrevista para a CGTN America, canal de língua inglesa da China Global Television Network, Moro afirmou que que não havia mais razões para adiar ainda mais a prisão do ex-presidente. “Ele [Lula] foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. É preciso executar a sentença. Simples assim. Não vejo qualquer razão específica para adiar isso ainda mais”, disse, em entrevista realizada nesta sexta-feira pouco antes do fim do prazo para Lula se apresentar.

7:40 — Lula foi preso pela primeira vez há 38 anos. Veja como foi

Se o despacho do juiz Sérgio Moro for cumprido, Lula deverá ser preso hoje e passará a cumprir sua pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Nesse caso, essa não será a primeira vez que o líder petista vai para a cadeia. Lula esteve preso em 1980, em circunstâncias totalmente diferentes das atuais. Entenda.

7:20 – Lula vai falar hoje

O Comitê Popular em Defesa de Lula e da Democracia, ligado ao PT, divulgou boletim na noite de sexta-feira, 6, no qual confirma que o ex-presidente vai se manifestar neste sábado, 7, durante missa em homenagem a sua esposa, Marisa Leticia, que faleceu no ano passado. A missa está marcada para ter início às 9h30, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Marisa faria aniversário no sábado.

7:12 – Ex-presidente passou a noite em SBC

Pela segundo dia seguido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite na sede da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). No início da manhã deste sábado (7), um pequeno grupo de apoiadores do ex-presidente já se encontravam na porta do prédio. Imagens da GloboNews mostraram que alguns manifestantes acamparam na rua do edifício.