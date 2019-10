AO VIVO: Ministros do STF começam julgamento sobre prisão em 2ª instância

São Paulo — O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta quinta-feira (17) o julgamento que define a legalidade do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. As discussões, no entanto, devem seguir até a próxima semana.

O presidente da corte, ministro Dias Toffoli pautou para hoje o julgamento das três Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC’s) sobre o assunto. O ministro Marco Aurélio é o relator das ações.

Assista ao vivo a sessão no STF:

A decisão pode afetar o destino de 4.895 presos em todo o país, segundo o Conselho Nacional de Justiça, entre eles um em especial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula foi preso após ser condenado em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá.

Nos últimos dias, ministros do Supremo têm dedicado especial atenção a explicar que uma eventual mudança no entendimento não será um salvo-conduto para os criminosos violentos. “O homicida fica preso desde o flagrante”, afirmou Alexandre de Moraes.

A Procuradoria-Geral da República vai defender a manutenção do entendimento, adotado pelo STF desde 2016, favorável à execução da pena após condenação em 2ª instância.

Expectativa

Os magistrados devem mudar a atual posição da corte que permite o início do cumprimento da pena de prisão após condenação em segunda instância.

A posição atual foi fixada há três anos pelo Supremo e está na base do sucesso popular angariado pela operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção da história do país.

Contudo, a corte tende a alterar sua posição na esteira de derrotas que a própria operação tem sofrido este ano no STF, após reportagens feitas pelo site The Intercept Brasil que mostram supostas articulações do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, com procuradores da força-tarefa da Lava Jato. Os dois lados negam irregularidades.

O atual entendimento do Supremo é de que se pode começar a executar a pena de prisão de um condenado após decisão de um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal (TRF).

A expectativa, segundo fontes, é que haja uma revisão dessa posição, no que deve ser o mais duro golpe sofrido pela Lava Jato desde seu início há cinco anos.