AO VIVO: Por coronavírus, Saúde anuncia contratação de médicos para o SUS

São Paulo — O Ministério da Saúde apresenta agora os novos dados sobre a situação do coronavírus no Brasil. Até o momento, a pasta confirma 60 casos da doença. O número de suspeitos está em 930.

São Paulo segue com o maior número de casos (30). Por conta disso, o governador João Dória (PSDB) anunciou que o Estado deve ganhar mil leitos para absorver o impacto da Covid-19. Há ainda infectados no Rio de Janeiro (13), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Distrito Federal (2), Bahia (2), Alagoas (1), Espírito Santo (1) e Minas Gerais (1).

A Saúde lançou, ainda, editais para contratação de Mais Médicos para o Sistema Único de Saúde. A previsão é de contratação de 5 mil médicos com contrato de um ano.

Além disso, a pasta editou uma portaria que determina, entre outras regras, a diferença entre isolamento e quarentena. No caso do isolamento, ele é válido por 14 dias e pode ser determinado por prescrição médica.

Nas quarentenas o isolamento é de 40 dias e somente poderá ser decretado pelo gestor local de saúde, ou seja, secretários municipais e estaduais, após avaliação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE Nacional).

Em caso de quarentena, o Ministério da Saúde diz que o governo vai ter a obrigação de fornecer uma série de recursos para a população, como água e comida, além estabelecer controles e fiscalização com o auxílio das forças de segurança pública.