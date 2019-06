AO VIVO: Glenn Greenwald vai à Câmara para falar sobre mensagens de Moro

São Paulo — O jornalista americano Glenn Greenwald, editor do The Intercept Brasil, participa nesta terça-feira (25) de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados para falar sobre as mensagens vazadas pelo site envolvendo o atual ministro da Justiça, Sergio Moro, quando ele ainda atuava como juiz da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Assista ao vivo a participação de Glenn na Comissão da Câmara dos Deputados:

“O jornalismo mais importante nas ultimas décadas foi baseado em informações e documentos muitas vezes roubados”, disse Glenn.

Ele afirmou que os vazamentos são “para fortalecer e não enfraquecer a luta contra a corrupção” pois “é impossível lutar contra a corrupção usando corrupção”.

O convite para ouvir o jornalista partiu dos deputados Camilo Capiberibe (PSB-AP), Carlos Veras (PT-PE), Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Túlio Gadelha (PDT-PE).

Os parlamentares justificam que as reportagens, publicadas desde 9 de junho, “jogam dúvidas contundentes sobre a imparcialidade na atuação do Juiz Sergio Moro”.

Eles dizem, ainda, que “os direitos dos cidadãos objeto da Operação Lava Jato, particularmente do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, foram violados sistematicamente” após as revelações do veículo de comunicação.

Na audiência, a expectativa é que Glenn explique a publicação das mensagens, além de detalhar como recebeu os arquivos e justificar a estratégia adotada de divulgação.

Glenn Greenwald é um jornalista americano vencedor do prêmio Pulitzer por ter revelado, em 2013, um sistema de espionagem em massa dos EUA com base em dados vazados por Edward Snowden.

Entenda os vazamentos

Desde o último dia 09, o site de notícias revela uma série de conversas vazadas que mostram Moro e Deltan Dallagnol combinando estratégias de investigação e de comunicação com a imprensa no âmbito da Operação Lava Jato.

Segundo as revelações, o ex-juiz sugeriu mudanças nas ordens das operações, antecipou ao menos uma decisão e deu pistas informais de investigações nos casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O último artigo sobre o caso foi publicado no domingo (23), em parceria com o jornal Folha de S. Paulo. No texto, aparece uma troca de mensagens entre Moro e Dallagnol, em que os dois discutem formas de o juiz não se indispor com o Supremo Tribunal Federal.

Após a publicação, Moro foi ao Twitter e publicou uma frase em latim, do poeta romano Horácio: parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (a montanha pariu um ridículo rato).

Na visão do ministro, o conteúdo divulgado, apesar das altas expectativas criadas pelo jornalista, era de pequena importância.

Moro e Deltan não garantem a autenticidade das mensagens, ao mesmo tempo em que destacam que elas, até agora, não mostraram nenhuma ilegalidade.

Como as revelações vieram a público por uma reportagem, ainda será necessária uma extensa investigação, provavelmente conduzida pela Polícia Federal, para confirmar as implicações jurídicas.

O vazamento de informações sigilosas no âmbito da Lava Jato tem sido comum desde o início da operação em 2014.