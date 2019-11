AO VIVO: Demitido por Bolsonaro, Santos Cruz fala na CPMI das fake news

São Paulo – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News recebe nesta terça-feira (26) o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro. O requerimento foi realizado pelo senador Rogério Carvalho (PT) e pelo deputado Marcelo Ramos (PL).

“Segundo o general, uma milícia digital, uma gangue de rua que se transfere para dentro da internet, ligada a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, causou a sua saída da Secretaria-Geral”, disse o deputado Carvalho, no requerimento.

Santos Cruz foi ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, um dos cargos mais importantes do governo, até junho, quando foi retirado após uma série de ataques virtuais.

A CPMI, que investiga notícias falsas divulgadas na internet durante as eleições de 2018, já contou com a presença do deputado Alexandre Frota, de jornalistas e de especialistas sobre o tema.